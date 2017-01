Har fått settekommune i saka om Osgeila

Det fortel leiar i samfunns- utvalet, Inge Kolås.

Administrasjonen i Ørsta kommune har kjent seg sjølv ugilde i saka, då rådmannen bur i det aktuelle området. Det vart sagt at det skulle verte ordna ein settehandsamar i saka. Først sa vegvesenet at dei kunne ta saka, men så trekte dei seg. Sidan har det ikkje skjedd noko.

Tidleg i januar var samfunnsutvalet på synfaring i Osgeila, og dei gjorde eit vedtak der dei skisserer ønske for midlertidige tiltak for trafikksikring, mellom anna flytting av forbodsskilt og etablering av fartsdemparar. Saka skal ut på høyring til råka partar, og det skal også verte halde eit folkemøte.

– Det er ei betent sak, og eg ønskjer at saka skal stå fram med truverd. Difor gjorde eg ein innsats for å få på plass ei settekommune som kan ta sakshandsaminga. Skjåk kommune sa seg villige, og det er eg glad for, seier Inge Kolås.

Han fortel at han har støtte frå samfunnsutvalet, og at også ordføraren har gitt tommel opp for initiativet. Kolås har også sendt ut førespurnad til gruppeleiarane i alle dei politiske partia, og bede dei om å gi ei vurdering.

– Som samfunnsutval står vi fritt til å gjere våre eigne vurderingar, men i ei såpass spesiell sak er det fint å ha full politisk støtte, seier Kolås.

Han seier at han no ser framover og at han håper at ei midlertidig løysing for trafikksikringa i området vil fungere til nye sambindingsvegar er på plass. Her er det gjort vedtak om pengar til eit forprosjekt frå neste år.

– Dermed er eg trygg på at dei midlertidige tiltaka vil vere ei god løysing. Her har også lensmannen gitt si støtte. No styrer Skjåk kommune gangen vidare. Det vert høyring og folkemøte, så skal Skjåk kommune handsame saka, og gi oss ei tilråding som vi skal ta stilling til. Deretter går vedtaket vidare til Statens vegvesen.