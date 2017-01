Trekkjer sol-motsegna på Mosbakkane

Analysen vart gjort etter at Møre og Romsdal fylkeskommune varsla motsegn mot utbyggingsplanane, av omsyn til barn og unge sine interesser. Dei ville ha dokumentert at leikearealet har tilstrekkeleg med sol klokka 15.00 ved vårjamdøgn. Det handlar om rikspolitiske retningsliner som skal styrke barn og unge sine interesser, og at dei skal ha tilstrekkeleg og eigna utomhus opphaldsareal.

Torsdag skal Ørsta formannskap handsame sak om detaljreguleringsplan for Mosbakkane. Der er motsegna med. Rådmannen svarer på denne at det er gjennomført sol- og skuggeanalyse, og at leikeplassen, som følgje av dette, er flytta noko mot nordvest for å betre soltilhøva. Fylkeskommunen har stadfesta at desse grepa er tilstrekkelege, og at motsegna dermed vert trekt.

Nye bustader

Ørsta kommune har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for B11 på Øvre Mo.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for attraktive bustadtomter med naudsynte

vegtilkomstar, leikeareal m.m. Kommunen sin intensjon med å setje i gang planarbeidet er å

legge til rette for byggjeklare einebustadtomter på kort sikt.

I den kommunale plan- strategien er reguleringsarbeid på Øvre Mo prioritert. Dette gjeld i utgangspunktet eit større område vidare mot søraust (B10), men på grunn av tomtesituasjonen har rådmannen valt å forsere planarbeidet for ein mindre del (B11). Arbeidet med områdeplan for B10 Fremre Mo er i oppstartsfasen.

I planframlegget er det vist 27 einebustadtomter og tre område for konsentrerte småhus. Totalt kan det truleg vere rom for om lag 60 nye bueiningar. Seks av einebustadtomtene er bebygde frå før, så det er totalt 21 nye einebustadtomter.

På einebustadtomtene kan det byggjast einebustader med utleigedel/sekundærhusvære og garasje. Maks. møne- og gesimshøgde er sett til 9 og 8 m over gjennomsnittleg planert

terreng. Storleiken på tomtene varierer noko, men stort sett ligg dei på om lag 800 m². Terrenget hallar slakt mot sørvest, noko som vil gjere tomtene solrike og svært veleigna til utbygging.

Saka skal opp til endeleg handsaming i kommunestyret 26. januar.