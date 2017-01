20 nye år for Hovden

Luftfartstilsynet skriv til Avinor at dei registrerer at Ørsta-Volda lufthamn, Hovden dei siste åra har hatt jamn vekst i flytrafikken, og at søkjar, Avinor, ser føre seg at trafikktala vil auke også i åra framover. Luftfartstilsynet oppfattar at lufthamna vert sett på som ein ønska del av infrastrukturen frå lokalt og regionalt hald.

Avgjerda har vore på høyring, og verken Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NHO Luftfart eller Statens vegvesen har hatt særskilde merknader til søknaden om fornying av konsesjon.

Avinor AS har lagt fram ein støyrapport for flyplassen. Rapporten byggjer på ei trafikkprognose fram mot 2025, som tilseier om lag 8.500 flybevegelsar kvart år. Støyrapporten skisserer støysonekart basert på dei til no normalt brukte traseane for inn- og utflyging.

– Med dette utgangspunktet er det ingen støyømfintlege bygningar som fell inn under støysonegrensene, og Luftfartstilsynet finn ikkje at støyomsyn skal vere til hinder for ein ny konsesjon.

Ny konsesjon vert gitt til 1. januar 2037.