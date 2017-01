Kollisjon i Ørsta sentrum

Måndag morgon fekk politiet melding om ein kollisjon mellom to bilar i Ørsta sentrum. Naudetatane rykka ut til staden, og politiet opplyste at det ikkje var snakk om store personskader. Begge bilførarane vart teke med til sjekk av ambulanse, og det var i ein periode redusert framkomelegheit grunna kollisjonen.

Klokka 07.30 opplyste politiet at bilane var fjerna frå vegbana, og vegen vart opna for normal ferdsel. Ein av bilførarane vert meldt for brot på vikeplikt, og førarkortet vart inndrege.