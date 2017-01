– Det undrar oss stort at landbruksnemnda prioriterer å gi konsesjon til ein hobbybrukar

Det skriv Øyunn Kleiva og Bjørn M. Vartdal i ei klage til Ørsta kommune ved landbruksnemnda.

– Hjå oss har to vaksne menneske arbeidet sitt og levebrødet frå gardsdrifta. Vi er nær nabo til dette området og ønskjer å kjøpe det for å sikre framtidig drift på eigen gard. Dessutan stettar vi alle krav som lova stiller, skriv dei.

Bjørn Vartdal og Øyunn Kleiva brukar allereie delar av landbrukseigedommen som tilleggsjord, og no fryktar dei konsekvensane for deira eiga gardsdrift.

Bakgrunnen er at Anne Britt Vartdal og Viggo Håvoll i fjor søkte om å kjøpe og drive gardsbruket på Vartdal (gnr. 106 bnr. 8). Seljar er dødsbu etter Edit Olsen Buset. Landbruksnemnda gjorde i mars i fjor vedtak om å gi konsesjon til Håvoll og Vartdal, til trass for at landbrukssjefen tilrådde avslag. Grunngjevinga for å gje avslag var at dette bruket bør seljast som tilleggsareal for å styrke andre bruk i området. Øyunn Kleiva og Bjørn Vartdal klaga på konsesjonsvedtaket i landbruksnemnda, og fekk medhald av Fylkesmannen. Anne Britt Vartdal og Viggo Håvoll fekk avslag på konsesjon.

Ny runde

Så kom saka opp på nytt. Anne Britt Vartdal og Viggo Håvoll hadde inngått intensjonsavtale med Geir Hole om samdrift av ungdyr og kjøtproduksjon på storfe. For å styrke driftsgrunnlaget på gnr. 106 bnr. 8 er det inngått leigeavtale på gnr. 106 bnr. 12 i tillegg.

Landbruksnemnda gjorde nytt vedtak i saka i desember, der dei igjen gir konsesjon til Anne Britt Vartdal og Viggo Håvoll. I vedtaket heiter det mellom anna at planane om samdrift med Geir Hole, som driv nabobruket, talar i positiv favør, då areala på bruket vil verte hausta og halde ved like. Dei legg også vekt på at søkjarane er godt skikka til å oppfylle driveplikta.

Ny klage

Øyunn Kleiva og Bjørn Vartdal klagar no igjen på konsesjonsvedtaket og bed nemnda sjå på saka på nytt.

– Endringar i konsesjonssøknad no, i forhold til førre gong, synest å vere motivert ut ifrå eit ønske om å gje søkjar eit større driftsalibi i von om å omgå fylkesmannen si avvising av konsesjon, skriv dei, og legg til at å gi konsesjon til Viggo Håvoll og Anne Britt Vartdal vil svekke driftsgrunnlaget og dermed inntektsgrunnlaget til brukarar som baserer heile levebrødet sitt på gardsdrift.

– Med vår kjennskap til den ledige kapasiteten i Hole sitt fjøs, meiner vi at det i den såkalla samdrifta neppe er plass til fleire dyr enn at eng, beite og utmarka som dei har inngått leigeavtale med, vil gi meir enn nok areal ved ordinært godt stell. Det skulle såleis ikkje vere behov for gnr 106 bnr 8 i det heile. For oss er vedtaket dramatisk, det set arbeidsplassane våre i fare, og med det, det samla kulturlandskapet vi steller.

Kleiva og Vartdal skildrar situasjonen som kritisk, då dei også dei komande åra vil misse 100 daa slåttemark også andre stadar, mellom anna grunna avståing av grunn til ny idrettsplass på Vartdal.

– Om vi får overta garden vil det sikre og trygge drifta vår, også for at neste generasjon kan ta over garden vår, drive vidare og tene til levebrødet.