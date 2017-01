Vil verne Odinhjørnet

Fylkeskommunen er mykje engasjert i arbeidet med å utvikle Ørsta sentrum, og har mellom anna vore medspelar i Europan-prosjektet, som er grunnlaget for den nye områdeplanen som er under utarbeiding.

I samband med oppstart-varslinga for arbeidet med områdeplanen, har fylkeskommunen kome med ei rekkje innspel.

Når det gjeld kulturminne frå nyare tid, står fylkeskommunen fast på at verneplanen for Kyrkjegata mellom Garvargata og Vikegeila skal liggje fast. Også dei verneområda som er vedteke i den eksisterande reguleringsplanen for Ørsta sentrum.

– Alle eksisterande vernesoner og dei nye forslaga ligg no innanfor planområdet. Tilrådinga frå kommunedelplanen gjeld difor også no. Vi vil også rå til at eigedommen Odinhjørnet vert regulert til bevaring, heiter det frå plansamordnar Johnny Loen.

Som eit utgangspunkt for det vidare planarbeidet, rår Loen til at områdeplanen må byggje vidare på det kunnskapsgrunnlaget som ligg føre, noko som også omfattar dei prosjekta fylkeskommunen har vore medspelar i.

Byrom

I merknaden til forvarslinga vert det understreka at det må leggjast til rette for byrom som er eigna for leik, og at det er leikeareal som er innpassa i byrom.

– Målgruppa for areala bør vere alle menneske, både unge og gamle, og dei som bur i og besøkjer Ørsta sentrum, skriv Loen.

Han peikar dessutan på at prinsippa for universell utforming må liggje til grunn i den vidare planlegginga.

Fylkeskommunen ber om at Ørsta kommune er merksame på område for automatisk freda kulturminne, og at grøntområde/ubygde areal som tidlegare ikkje er registrert. må verte registrert i løpet av den komande planleggingsperioden.

– Dersom ein utset registreringa til planen er ute til offentleg ettersyn, kan dette forseinke saksgangen fram mot endeleg planvedtak, heiter det frå Loen.

I merknaden til forvarslinga vert det altså lagt stor vekt på kulturminne frå nyare tid, og fylkeskommunen er opptekne av at Ørsta kommune er medviten desse.

– Eit viktig punkt er kva identitet og karakter Ørsta sentrum har, og korleis ein skal kunne ta vare på denne, seier Loen.