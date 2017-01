– Fleire vel Spania og Hellas

Det seier salsleiar i Berg Hansen, Magni Heidi Solheim, som ei oppsummering av reiseåret 2016.

–Mange opplever tronge tider og dårlegare økonomiske kår, men ferieturar gir ikkje nordmenn så lett slepp på. Vi har hatt det godt i Noreg dei siste åra, og har lagt oss til ein meir kontinental livsstil, der det å reise og oppleve nye kulturar, eller berre litt sol og varme, har vorte viktig. Kanskje kuttar folk ned på talet på turar, men dei fleste reiser på ferie, det er mi vurdering, seier ho.

Spania og Hellas

Trendene endrar seg også i takt med det som skjer ute i verda.

– Mange stader som var populære før, vert velt vekk grunna urolegheiter. Til dømes har Tyrkia falle eit stykke ned på lista over kva reisemål nordmenn vel. Dette har gitt eit løft til Spania. Det er kanskje litt dyrare å opphalde seg der, men det vert opplevd som trygt, og folk er nesten garantert varme og sol. Også Hellas har fått eit løft siste åra, og Spania og Hellas knivar om førsteplassen over dei mest populære reisemåla, fortel Solheim.

Kroatia og Mallorca er også poulære reisemål. Siste åra har også USA vorte eit satsingsområde for fleire reiseselskap, med mange direkteruter.

– Det vi opplever lokalt er at veldig mange set pris på direkteruter frå Vigra. Mange vel vekk turar dersom dei må mellomlande i Oslo. Folk likar det lettvint. Vi ønskjer oss alltid fleire direkteruter frå Vigra. No er det stort sett turar til Polen, Nederland og Spania som går, og difor vert desse også populære turmål for ørstingar og voldingar. Men også charterturane som går direkte om våren/sommaren er poulære, til Bulgaria, Kreta, Rhodos, Kroatia og Mallorca. Vi er reiseglade, det kan vi slå fast.

Fellesturar

Cruise-turar har også fått eit løft.

–Det er mange som framleis trur på sterotypen om at cruise er dyrt og at ungar ikkje er velkomne. Slik er det ikkje lenger. Her er skip og turar for alle interesser og i alle prisar. Det er berre å velje og vrake. Verda har vorte mindre, og no reiser gjerne heile storfamilien på tur saman. Det er også meir vanleg med gruppereiser for venegjengen.

Sjølv om mange tyr til internett og skreddarsyr sine eigne turar, opplever Berg Hansen at det framleis er liv laga med eit fysisk reisebyrå.

– Det er ei ekstra tryggheit å ha i ryggen for dei som skal på tur, og kanskje særleg for dei som reiser fleire saman. Då slepp éin person å stije med ansvaret for heile bestillinga.

I Volda er dei fem tilsette, i tillegg har Berg Hansen kontor i Fosnavåg og Ålesund, med tilsamen 27 tilsette.