Vil auksjonere vekk brannbilar

Brannavdelinga i Volda melder til formannskapet at dei i løpet av året vil avhende too bilar. Ein 1983 Toyota Hi-lux, den gamle pick-upen frå Fyrde depot, med øydelagd gearkasse. Og også ein 1991-modell Mercedes mannskapsbil. Dette er den gamle brannbilen i sentrum. Etter at det kom ny brannbil i 2008 har bilen nesten ikkje vore i bruk. Verdien på bilane trur dei er under 100.000 kroner. Pengane ønskjer dei å nytte i samband med kjøp av nye køyretøy, m.a. til Fravlaus.

– Køyretøya er ikkje eigna for bruk verken i sentrum eller på bygdene. Vi tenkjer oss å nytte auksjonsprinisppet.