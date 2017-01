– Vilde er så dyktig at vi gløymer at ho er ny!

Vilde Moltudal (23) har lagt bak seg fire månader som informasjons- og sørviskonsulent i Ørsta kommune, og ho stortrivst.

Variert

– Det er eit stort sprang i arbeidsoppgåvene, frå å svare på telefonar, til å designe brosjyrar og rapportar, lage filmar og artiklar til heimesidene til kommunen. Her får eg bruke heile spekteret frå utdanninga mi. Eg har også jobba fleire somrar på sentralbordet på medisinsk avdeling på sjukehuset. Den erfaringa kjem også veldig godt med no når eg sit på sentralbordet her.

TEK tekst m innrykk: Moltudal har gått medium og kommunikasjon ved Volda vidaregåande skule, og har også gått Medieledelse og innovasjon i Gjøvik. Ho var i gang med ei mastergrad i samfunnsplanlegging då jobben i Ørsta kommune dukka opp.

– Den sjansen ville eg ikkje gå glipp av, så mastergrada ligg no litt på pause.

Dyktig

Kollega Elisabeth Sæbønes, leiar på sørviskontoret, rosar nykomaren.

– Ho tek alt på strak arm, og er så dyktig at vi gløymer at ho er ny og kan trenge opplæring i ulike ting. Ho er ein stor ressurs for oss!

Med mediebakgrunn har Vilde Moltudal grep om både det praktiske og teoretiske når det kjem til å formidle. Men ho ville noko meir.

– Å yte noko til samfunnet er veldig viktig for meg. Eg vil at det eg gjer skal gjere ein forskjell. Det var difor eg starta å studere samfunnsplanlegging. Eg vil at det eg lagar skal vere meir enn reklame. I ein kommune føler eg at eg kan bruke kunnskapen min til noko større. Kommunar er komplekse organisasjonar. Det er mykje som skjer. Samstundes er der få som jobbar med kommunikasjon og informasjon. Der kan eg bidra.

Engasjere

Jobben formar ho mykje sjølv, og ho har mange tankar og idear som ho vil sette ut i livet. Mellom anna dette med å lage filmar som viser litt av livet i ein kommune, og som viser breidda av det ein kommune jobbar med.

– Eg vil vise fram kommunen. Eg vil engasjere og glede publikum. Det er mitt mål.

Moltudal meiner det er ein framtidsretta jobb ho har sikra seg.

– Ting endrar seg heile tida, også i teknologien. Ingen veit framtida, men der er mykje potensial i å jobbe i ein kommune, både på godt og vondt. Vi må bruke små ressursar på best mogleg måte, men det er også ein måte eg likar å jobbe på; å finne billege, gode løysingar, og å fortelje mykje med lite.

Ringen slutta

Det var naturen som lokka Vilde Moltudal heim. Når ho ikkje er på jobb, likar ho å halde seg aktiv, enten det er som handballspelar i Volda, der ho bur, på fotballbana, eller i fjella.

– Eg likar fjellturar, både på føtene og på ski. Fjella var eit stort sakn då eg budde vekke.

Ringen er på mange måtar slutta no. Eit av dei spørsmåla ho får mest, er om ho er i slekt med Asbjørn Moltudal, mannen som har nokre tiår bak seg i Ørsta kommune, og no jobbar som rådgjevar i rådmannen sin stab i Volda kommune.

– Han er faren min. Eg hugsar då eg var lita og var med han på kontoret og sat og bretta papir og teikna, medan eg venta på at han skulle verte ferdig på arbeid. No er eg der på ein måte sjølv også. Skulle nesten tru at det var planlagt, men det var det ikkje i det heile tatt, men litt artig er det likevel. Det er høg trivselsfaktor å jobbe i ein kommune, Her er mange ulike og kjekke folk. Eg likar meg i alle fall utruleg godt.