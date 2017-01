Mange har smerter

– Det er ikkje uventa at det er muskel- og skjelettplager som er mest utbreidde når dei tilsette skal skildre kva helseplager dei meiner er arbeidsrelaterte. Smerter i skuldrer, nakke, armar, rygg, bein og muskelspenningar utpeikar seg her. Dette er innanfor det ein må rekne med, og er vanskeleg å unngå.

Berre kvinner

Det seier Berit K. Krøvel i Stamina Helse. Dei har gjennomført ein helsekontroll av reinhaldarane i kommunen der 27 av 32 innkalla, alle kvinner, tok del. Målet for kartlegginga er å følge opp helsa til arbeidstakarar som er utsette for helserisiko i arbeidsmiljøet, og å setje fokus på betringsområde i arbeidsmiljøet. Det er også eit mål å dokumentere HMS etter krava i arbeidsmiljølova.

Undersøkinga handla om gjennomgang av utfylte spørjeskjema og eksponeringsskjema, samtalar med kvar enkelt, måling av blodtrykk og lungefunksjon, og blodprøvetaking.

Repeterande

Undersøkinga avdekka at dei viktigaste problemområda for reinhaldarane er mykje repeterande og statisk muskelarbeid, gåing og trakking på hardt underlag og slitne golv som gjer at det må nyttast meir muskelkraft for å få utført arbeidet.

– Restar av klister og merke i gymsalar og idrettshallar gjer at reinhaldarane må ligge på kne og skrubbe for å få vekk merka. Det er også ønske om gode arbeidssko, der er mangel på arbeidstøy – og fleire peikar på manglande opplæring av vikarar, seier Krøvel. Mangel på dette kan føre til at arbeidet ikkje vert utført som forventa, og det resulterer i frustrasjonar for dei fast tilsette når dei er tilbake i arbeid, heiter det i rapporten frå Stamina.

Det som overskrid referanseverdiane i undersøkinga er smerter i armar og bein.

– Ergonomiske faktorar i arbeidsmiljøet til reinhaldarane som resulterer i helseplager er repeterande arbeidsrørsler, og periodar med statisk arbeid. I tillegg er det ein jobb der dei står og går mesteparten av arbeidstida, delvis på hardt underlag, seier Krøvel i Stamina Helse.

Sjukefråvær

Helseplager aukar risikoen for sjukefråvær. I undersøkinga gjekk det fram at ein av tre tilsette har hatt behandling for arbeidsrelaterte helseplager dei siste seks månadene grunna jobben, arbeidsuhell eller arbeidsmiljø. Dette meiner Stamina er ein høg del.

– Det er viktig å sjå på kva tiltak ein kan setje i verk for å redusere både helseplager, og fråkefråveret. Her må ein også ha fokus på at det er viktig å førebyggje arbeidsrelaterte lidingar, seier Krøvel.

Ho tilrår m.a. at arbeidsgjevaren gjennomfører ei ergonomiopplæring til alle reinhaldarane regelmessig, til dømes annakvart år. God språkopplæring, regelmessige medarbeidarsamtalar med oppfølging, fokusering på betra arbeidsmiljø og vaksinering er tiltak som bør vurderast.

Reinhaldarane fekk også høve til å svare på kva det beste med å vere reinhaldar er. Og her kom det fram at dette yrket er sjølvstendig og ansvarsfullt, med moglegheit til fleksibilitet kring arbeidstid. Vidare vert det peika på godt arbeidsmiljø og samarbeid mellom tilsette og leiarar, og at dei tilsette er godt inkludert på arbeidsstaden. At reinhaldaren også ser resultatet av utført arbeid og at dei har ein sikker arbeidsplass er positive faktorar som vert trekt fram.