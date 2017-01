– Urimeleg mulktsystem

Det seier rekneskapsførar Geir Høydalsvik i Ørsta. Han sit i styret og i fagutvalet til Rekneskap Noreg, og reagerer sterkt på at Skatteetaten gjennom den nye skatteforvaltingslova kan påleggje tvangsmulkter etter objektivt ansvar frå 1. januar.

– Det vil seie at privatpersonar, det offentlege og privat næringsliv vil møte eit heilt nytt sanksjonssystem viss ein t.d. vert for sein med å leve ei årsoppgåve eller ei sjølvmelding. Det er prinsippet om objektivt ansvar Høydalsvik og Rekneskap Noreg reagerer på.

– Eg er gjennom jobben min mest oppteken av kva følgjer dette kan få for det private næringslivet, og då for dei små bedriftene. Det nye systemet seier at det ikkje finst orsaksgrunnar. Viss du leverer for seint til Skatteetaten, finst det altså inga unnskyldning. Det vert ikkje teke omsyn til om du har hatt problem med å levere innan fristen sjølv om du har vorte akutt sjuk, nokon av dine nærmaste har vore alvorleg sjuke, eller om du må bruke den knappe tida di til å skaffe inntekter for å betale rekningane, seier Høydalsvik.

Han poengterer at han er heilt samd med styresmaktene i at Skatteetaten skal sikre at skattytarane etterlever pliktene om å sende inn pålagde oppgåver.

– Det er noko vi alle er samde om at det er behov for, og er på sin plass. Dei aller fleste av skattytarane er lojale, og vil etterleve sine plikter. Diverre er det nye systemet slik at det straffar dei lojale like hardt som unnasluntrarane, seier Høydalsvik.

Bøtene er også tøffe. Dei kan variere frå eit halvt rettsgebyr per dag på 524 kroner, til 2.098 kroner per dag.

Eit maksgebyr på ei manglande innlevering av eitt skjema er 52.000 kroner.

– For kiosken på hjørnet er det mykje pengar. Det skal seljast mykje for å tene inn att ei bot. Viss Statoil gjer det same, får dei akkurat den same bota. Tidlegare var bota ein del av inntekt eller formue. Dette er urimeleg, og bryt med folk si alminnelege rettskjensle, seier Høydalsvik.

For bokføringspålegg og a-meldingar er ein million kroner i bot øvre grense.

– Dette er hinsides, seier Høydalsvik.

Kravet frå Rekneskap Norge er at det vert innført orsaksgrunnar, og at det kan klagast viss det er rimelege forklaringar på forseinkingar.