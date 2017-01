Ønskjer rv. 15 og 52

– Volda kommune støttar heilt og fullt opp om Statens vegvesen si tilråding der de legg til grunn rv. 52 Hemsedalsfjellet som hovudveg aust-vest, i tillegg til E134 Haukelifjell, skriv ordførar Jørgen Amdam i brevet til Statens vegvesen.

Det er allereie avgjort at E134 skal vere den sørlege stamvegen mellom aust og vest. No står kampen om den nordlege stamvegen mellom rv. 7 over Hardangervidda og rv. 52 over Hemsedalsfjellet. Interesser i Bergens-området ønskjer Hardangervidda, medan Sogn og Fjordane, Sunnmøre og delar av Hordaland ønskjer Hemsedalsfjellet.

Vegvesenet tilrår rv. 52

Statens vegvesen har landa på rv. 52 som det beste alternativet, men har sendt saka ut på høyring før regjeringa kjem med si innstilling i samband med framlegginga av Nasjonal transportplan (NTP) til våren.

Amdam meiner hemsedalsvegen er viktig, fordi han vil gi redusert reisetid og transportkostnader for både nærings- og persontransport, og fordi han vil gi betre vinterregularitet mellom Søre Sunnmøre og Austlandet.

Strynefjellet

Amdam meiner likevel at det i tillegg er naudsynt med opprusting av rv. 15 over Strynefjellet.

– Rv. 15 er i så dårleg forfatning at han har stor avvisingseffekt for godstransport. Både dårlege tunnelar og rasfare elles på vegen medverkar til dette. Vi ber om at ny tunnel på Strynefjellsvegen blir bygd. Den nye tunnelen må eliminere problema med dagens tunnelar og dei rasutsette strekningane som ligg i dagen. Tiltaket vil avlaste E136 (gjennom Romsdalen, journ.merk.), i tillegg til å syte for betre utnytting av potensialet til Kvivsvegen og Eiksundsambandet.

Geiranger

Ordføraren ber også om at ei opprusting av Strynefjellsvegen inkluderer ei tunnelarm til Opplendskedal ved Geiranger.

– Tiltaket vil utløyse heilårsturisme i Geiranger-området og føre til auka omsetning for reiselivsbransjen i heile Sør-Noreg.