Kuttar i ferjerutene

Politikarane har kutta ein tur på ruta Sæbø-Leknes i sommarruta på kvardagar. I tillegg er siste turen på denne ruta kutta i vinterruta på laurdagar. Årsaka til kutta er at det er meirproduksjon på denne ruta i høve til tilbodsgrunnlaget for ruta. Ruta Stranda-Liabygda får nyte godt at kutta på Hjørundfjorden då denne ruta har færre avgangar i høve til tilbodsgrunnlaget for ruta.

Samferdselsutvalet har også vedteke endringar som vil vere positivt for brukarane av ferjetilbodet på Hjørundfjorden. Og no er avgangstidene justert slik at dei stort sett er lik på alle dagar.

Ruta har fem minutt tidlegare avgang på kvardagar, og 10 minutt seinare avgang på laurdagsmorgonane.

Det har vore eit sterkt ønske frå folk i Hjørundfjorden å dele rutetabellen for Sæbø-Leknes-Skår-Trandal-Standal i to, altså ein rutetabell berre for Sæbø-Leknes og ein tabell for Trandal-Standal-Skår. Ein har no imøtekomme dette ønske og rutetabellen er no delt opp i 12A og 12B, der 12A er hovudruta Sæbø-Leknes.

Nytt er også at det no er sett avgangstidspunkt på bestillingsturane.

I samband med ruteendringane har det vore gjennomført eit omfattande arbeid i samarbeid med Ørsta kommune, grendelag og enkeltpersonar.

– Dette har vore ei utfordrande og arbeidskrevjande rute å kostnadsberekne endringane for, og operatør og fylkeskommunen vil måtte ferdigstille dette arbeidet i ettertid. Dette vil måtte nøyaktig reknast ut før det vert gitt endringsordre, heiter det i saksutgreiinga frå samferdselsavdelinga i fylket.

Festøya

På sambandet Hundeidvika-Festøya er det vedteke ein reduksjon av opningstida på ruta med 86,66 timar per år. På laurdagar vert det 20 minutt lengre opningstid på ruta, medan det søndagane vert 20 minutt kortare opningstid. Det vert også 20 minutt kortare opningstid på kvardagar.

I Volda har det kome justeringar på sambandet Volda-Lauvstad. Avgangen på kvardagar klokka 09:25 vert flytta fram til 09:20. Laurdagsavgangen klokka 06:10 frå Lauvstad og 06:35 frå Volda går ut og vert erstatta med ny avgang klokka 07:20 frå Lauvstad og 07:50 frå Volda søndag morgon. Avgangane klokka 21:45 og 22:45 frå Lauvstad laurdag vert endra til 21:50 og 22:50 slik at dei blir lik kvardagane og søndagar.