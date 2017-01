– Ingen settehandsamar i saka om Osgeila

Det var i mai at det vart kjent at administrasjonen i Ørsta kommune seier seg sjølve ugilde i saka om trafikksikring av Osgeila, då rådmannen sjølv har interesser i området. Målet var å få tak i ein settehandsamar frå ein annan kommune.

– Kva skjer i den saka? Eg føler at vi ikkje har fått nokon opplysningar om dette, og kan vi då handsame denne saka i dag? spurte Bjørdal.

Eldar Øye frå administrasjonen informerte:

– Det var gjort ein avtale med ein person i Statens vegvesen som ville handsame saka. Dette var ein person i skiltavdelinga. No viser det seg at ein person har slutta der, så der sit berre ein person att. Denne personen skal handsame alle skiltsaker i fylket. Dermed vil personen gjere seg sjølv ugild om han først skal handsame denne saka, for så å gjere eit vedtak, sa han.

Dermed er der ingen som er på saka om Osgeila per i dag.

– Kan vi fatte eit vedtak i dag, på eit slikt grunnlag, utan ei saksutgreiing i botnen, spurte Alexander Riise Olsen (Ap).

Hege Robudal Stenkløv (H) var samd.

– Eg stiller meg det same spørsmålet. Etter at vi bad om å få på plass ein settekommune, har vi ikkje høyrt noko. Kva har skjedd frå mai til no?

Saka til samfunnsutvalet var lagt fram utan saksutgreiing eller framlegg til vedtak, sidan administrasjonen ikkje kan involvere seg. Leiar i utvalet, Inge Kolås, oppmoda alle om å godkjenne saklista og innkallinga, slik at saka om Osgeila kan finne ei løysing.

– Denne saka har berre kokt, utan at noko ha skjedd. Det vi gjer her er å ta eit initiativ overfor vegvesenet der vi bed dei om å få til midlertidige tiltak i området i og rundt Osgeila, for å betre trafikktilhøva.

Ordførar Stein Aam var til stades på møtet. Han vedgjekk at prosessen frå mai til no, ikkje har vore god nok.

– Eg kan nok ta min del av ansvaret der. Men no er det viktig å halde oppe trykket i denne saka, og så må kommunen forsere planane om samlevegar i området som på sikt vil løyse trafikkproblema i Osgeila. Og i saka om samlevegar er vi ikkje ugilde, og denne saka vil eg følge tett, lova han.

Samfunnsutvalet godkjende samrøystes innkallinga og saklista.