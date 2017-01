– Det nye bygget til Coop vert for høgt og ruvande

– Eg har ikkje noko imot at Coop Vest kjem med butikk i dette området, men slik bygget er utforma passar det ikkje inn. Eit slikt ruvande bygg vil også innverke på det eksisterande fuglereservatet langs Ørstaelva, seier Bjørkedal i ein merknad til oppstarten av detaljreguleringa.

Kloakk

I merknaden skriv Bjørkedal m.a at det eksisterande kommunale kloakkanlegget i området er overbelasta og at spesielt to eigedomar har møtt utfordringar grunna dette.

Bjørkedal kommenterer også trafikkbelastninga på E39 i dette området på Ose der det har vore lansert lysregulering i krysset til Melsvegen, noko Bjørkedal har lita tru på.

– Lysregulering i dette kryssset vil ikkje hjelpe stort, her må ein tenkje fleire kryss som då vert berørt, meiner Bjørkedal.

Han etterlyser også nabovarsel for kjemiske utslepp, då ein av naboane, ifølgje Bjørkedal, nyttar kjemiske middel og at dette ikkje skal vere opplyst i saka.