– Ørsta må rekne med at E39 blir i sentrum ei stund

- Det kan ikkje seiast noko konkret om kva tid E39 blir flytta ut av sentrum, men det må reknast med at dette tek nokre år, skriv seksjonssjef Lisbeth Smørholm i ei fråsegn på vegvesenet om sentrumsplanen for Ørsta sentrum, som kommunen no arbeider med.

Sentrumsplanen er ei vidareutvikling av utviklingsplanen, som igjen er eit resultat av arkitektkonkurransen Europan, som Ørsta kommune har vore med i. Eit vesentleg mål med planen er å dempe E39 sin barriereverknad, som i dag skil Ørsta sentrum i eit vest-område og eit aust-område. Målet er å gjere om dagens europaveg til ei moderne bygate.

Statens vegvesen, som er forvaltar av både fylkesvegar og riksvegar, er generelt sett positive til planane til Ørsta kommune. Dei har likevel nokre innspel, og dei dreiar seg særleg om E39 og fylkesveg 655 mot Sæbø.

14.500 bilar om ti år

I dag er trafikken på E39 gjennom Ørsta sentrum på om lag 12.500 køyretøy i døgnet. Det er med det ein av det høgast trafikkerte strekningane i Møre og Romsdal. Vegvesenet reknar med at trafikken vil stoge med 1,5 prosent fram til ei eventuell omlegging av E39. Det betyr at trafikken vil vere på 14.500 køyretøy i døgnet om ti år.

Vegvesenet er samde i at det er naturleg å senke fartsnivået ved ei ombygging av E39 til bygate. Dei er likevel usikre på om den beste måten å gjere dette på er å senke fartsgrensa frå dagens 50 km/t til 40 km/t.

- Senking av fartsnivået kan også gjerast ved etablering av oppløfta fotgjengarovergangar tilpassa 50 km/t. Fartsnivået vil då kunne senke seg sjølv til tilfredsstillande nivå. Fartsdemparar tilpassa 40 km/t vil som regel bli opplevd som negativ både for førar og passasjerar av større køyretøy, skriv vegvesenet.

Ein buss vil kunne passere ein heva fotgjengarovergang i 35 km/t, medan han må ned i 25 km/t for å passere ein fartsdempar i ei 40-sone.

- Slike fartsdempar kan virke hemmande på trafikkflyten i rushtrafikken og bidra til unødvendig frustrasjon for førarar av personbilar.

Vanskeleg kryss

Elles meiner vegvesenet at det bør vurderast ei busslomme på E39 i Ivar-Aasen-gata, i retning Vartdal. Dette vil redusere behovet bussar har for å krysse E39 ned til Mørebil-området.

Krysset E39/Anders Hovden-gata (ved Shell) er også problematisk, meiner vegvesenet. Skilting av einvegskøyring kan vere eit alternativ, meiner dei.

Til sist meiner dei det er utfordrande å få til ein god vegkurve for fv. 655 rundt Odin-huset ved Ørsta kyrkje.