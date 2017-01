– Ferja må gå

Det skriv ordførar Stein Aam i eit brev til samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bakgrunnen er innstilte ferjeavgangar på Hjørundfjorden 1. juledag grunna juleferien. Slik har det vore i fleire år, men i år fekk det konsekvensar då også Norangsdalen var stengt grunna uvêr. Folket som bur i fjorden var dermed totalt isolerte i nær to døgn i og med at ferja avsluttar tidlegare på julekvelden og startar opp att seinare enn vanleg 2. juledag. 1. juledag i år fekk mjølkeleverandørane i området melding frå Tine Råvarehandtering om å tømme ut mjølka som var på tankane fordi dei ikkje kom seg fram for å hente mjølka. Det var snakk om mellom 5.000 og 6.000 liter mjølk til ein verdi av om lag 30.000 kroner.

Fylkesvegnettet

– Ørsta kommune, fastbuande og tilreisande har dei siste åra vore heilt utan ferjesamband 1. juledag. Vi finn ikkje eksempel på andre stader der ferje som er ein del av fylkesvegnettet, og utan omkøyringsveg, ikkje har rutetilbod 1. juledag, skriv Stein Aam.

Han har vorte kontakta av Norangdal grendelag ved Steffen Nordang og Urke grendelag ved Johannes Halland om saka. I eit brev til ordføraren skriv dei: «Vi synest det er rart at ferja kan ligge stilt heile 1. juledag. Ferja er ein del av fylkesvegnettet og vi lurer på kven som ville finne seg i at fylkesvegen vert stengd 1. juledag. Særleg synest vi dette er rart når dei fleste andre ferjesamband er opne 1. juledag. Så langt vi kan sjå er det berre ferja til Hundeidvik, der det er andre alternativ, og ruta til Sekken som er heit stengde på 1. juledag, i tillegg til ferja på Hjørundfjorden.»

Møte

Stein Aam skriv til samferdselsavdelinga at det er Ørsta kommune sitt klare ønske at det skal vere ein eller fleire ferjeavgangar 1. juledag 2017. Grendeutvala i Norangdal og Urke krev vanleg søndagsrute mellom klokka 10.30 og 15.00.

– Eg vil gjerne møte samferdselsavdelinga for å drøfte omfanget av rutetilbod denne dagen, og vårt siktemål er altså at ferja på Hjørundfjorden må gå også 1. juledag, melder Aam.

Kritisk

Grendeutvala skriv til ordføraren at dei har hatt ein lang og god prosess for ferjeruta på Hjørundfjorden, og at dei har fått ei tenleg rute.

–Men i mange år prøvde vi å få endra det faktum at ferja ikkje går 1. juledag. Vi har tidlegare alltid fått nei frå stat, fylke og Fjord1. Dette synest vi no at det må verte ei endring på. Norangsdalen er ofte stengd på denne tida av året slik at bygdene i Norangsfjorden er heilt isolerte når ferja tek juleferie. For Trandal, som er utan vegsamband i det heile, er dette enno meir kritisk. Vi voner at vi får hjelp frå kommunen for å få endra på dette slik at ferja og så går 1. juledag, skriv Steffen Nordang og Johannes Halland.