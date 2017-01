Får billettkjøp i ny buss-app

Det melder selskapet Fara AS, som har vunne eit anbod frå Møre og Romsdal fylkeskommune på levering av ein slik app. Det er Sunnmørsposten som melder dette.

Appen for smarttelefonar skal bli tilgjengeleg i heile fylket i løpet av våren 2017, og skal innehalde ruteinformasjon, sanntidsinformasjon om bussane og billettkjøp. Ifølgje Fara AS er det første gong i Noreg alle desse teneste er samla i ein og same applikasjon.

Fram, Møre og Romsdal fylkeskommune sitt kollektivsystem, har ein app allereie i dag. Denne tilbyr berre billettkjøp, og fungerer berre i delar av fylket. Han kan ikkje brukast i Ørsta og Volda. Og brukarane må inn på nettstaden for å finne rutetider.

Fleire andre fylkeskommunar har allereie tilsvarande system på plass. Oslo/Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag er mellom stadene der du i dag kan kjøpe bussbillett med telefonen.