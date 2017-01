– Området er flaumutsett

NVE oppmodar om at det vert teke omsyn til klimaendringar i planarbeidet som gjeld utbygging av ny butikk på Ose. Coop ønskjer å byggje i området der Prix stod. I eit brev til Sporstøl Arkitekter AS oppmodar NVE om å oppdatere kotehøgder for flaumsona. Planområdet går ned mot Oselva, og NVA har utarbeidd flaumsonekart som viser at planområdet er flaumutsett. Flaumsonekartet som er datert tilbake til 2004 tek ikkje omsyn til klimaendringar. 200 års stormflo var dimensjonerande for planområdet ved utarbeidinga av flaumsonekartet i 2004. Flaumutsett areal må verte oppdatert for å sikre akseptabel tryggleik før utbygging kan finne stad, skriv NVE.

Dei vil også ha ein analyse av faren for erosjon frå elva. Erosjonssikringa langs elvebreidda er av eldre dato, og NVE skriv at det bør verte gjennomført ei konkret vurdering av om denne i dag sikrar nye utbyggingstiltak godt nok.