Overnatting i storm og regn

Då hadde han og kameratane Jens Arve Forbord, Tommy Aslaksen og Per Einar Vågnes saman med Møre-Nytt overnatta i Bentebu, gapahuken som er bygt på kanten av Leknesdalen, og med ei utruleg flott utsikt over Norangsfjorden og bygdene der.

Det var Forbord og Urke som kom på ideen om å ta eit døger ute i det fri på Urke i romjula. Vêrmeldingane var ikkje det beste, men med nok klede og mat, skikkelege soveposar og utstyr, la gjengen i veg opp til Bentebu torsdag ettermiddag.

Vel oppe var det å organisere seg, få fyr på bålpanna, og starte matlaginga.

Og etter kvart var det fleire Urke-folk som kom opp til Bentebu, for det var bestemt at det denne dagen skulle vere ei god samling, fyrst med ein tur til gapahuken, og der etter samling på kaihuset nede ved sjøen med kviss, og med Are Urke som kvissmaster.

Oppe i gapahuken vart det organisert middag. Om ikkje gourmet, så i alle fall ein velsmakande pastarett, straks døypt til Pasta Leknesdalen.

Og etter at maten var oppeten, og tid til mykje prat og latter, gjekk turen ned til kaihuset. Der var det kviss, både med lokalt vinkla spørsmål, og spørsmål frå den store verda. Mange var innom, og då natta nærma seg, var det tid for oppbrot for dei som skulle overnatte.

Då var det på med hovudlyktene, og ein ny tur opp Saksaråsa til Bentebu. Råsa har det siste året vorte laga fint til, med steintrapp store delar av turen.

Rett nok hadde det regna så mykje at det i øvste delen nærast var som å gå i ein bekk, men det gjekk også heilt greitt.

Vel oppe, merka følgjet at vinden hadde teke seg opp. Noko som også var meldt. Til tider regna det også kraftig.

Då galdt det å organisere soveplassane smart, slik at det ikkje vart altfor vått då natta kom.

Etter litt nattmat, var det berre å finne soveposane og bu seg på ei natt i kuling og storm. Nokre gonger rykte det så godt i gapahuken at folk vakna, men for einskilde var snorkinga eit større problem ...

Og det å vakne til dagslyset, og sjå utover Norangsfjorden, om enn det var noko regntungt, det kan knapt skildrast på ein god måte.

– Dette var så bra at vi må gjere dette til ein tradisjon. Vi må setje av to dagar neste romjul også, konkluderte karane.