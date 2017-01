483 fødde i 2016

Årets nyttårsbarn i Møre og Romsdal vart født på Kristiansund sjukehus like etter klokka seks søndag morgon. Årets siste fødsel ved Volda sjukehus skjedde 30. desember, og då kom ei lita jente frå Ørsta til verda. Dette var den 483 fødselen ved fødeavdeling på Volda sjukehus i 2016. Sidan 2012 har fødetala ved Volda sjukehus vore stabile, men med ein liten vekst kvart år. I 2015 var talet på fødslar 493, og i 2016 var det ti færre fødslar enn året før.

Midtvegs i 2016 låg det an til at fjoråret kunne bli eit veldig godt år for fødslar. Frå 1. januar til og med 30. juni var det totalt 267 fødslar på sjukehuset i Volda, og det var 22 fleire fødslar enn på same tidspunkt i 2015. I andre halvdel av 2016 vart det gjennomført 219 fødslar ved Volda sjukehus. Medan det tidlegare kunne vere ulike periodar som skilde seg ut med tanke på fødslar er dei no jamt fordelt utover året. Statistikken for dei siste åra viser at fødselstala for Volda sjukehus er svært stabile.

Talet på fødde i Volda siste åra er:

2016: 483

2015: 493

2014: 481

2013: 487

2012: 420

2011: 394