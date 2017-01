Kan bli opning til helga

Etter skikkeleg haustvêr og temperaturar over ti grader i romjula, slo nyttårsaftan og 1. nyttårsdag til med snøvêr på Bondalseidet. Også måndag snøa det tett, og Ørsta skisenter ser føre seg ei opning i alle fall av barneskitrekket til helga.

– Det kan skje før, men no må vi fyrst sjå an kor mykje snø det vert. Førebels er det for lite, seier driftsleiar Rune Moltudal hos Ørsta skisenter.

Måndag i middagstida var det registrert 40 cm snø, og med meldingar om ytterlegare snø, var det ein viss optimisme å spore.

– Vi håper no på meir snø måndag ettermiddag og kveld, og natt til tysdag. Då kan vi setje i gang arbeidet med i alle fall å få laga til ein sole, fortel Moltudal.

I ein kuldeversbolk tidleg i desember vart det produsert ein heil del kunstsnø.

– Mykje av den snøen reiste, men noko ligg att, og vil verte nytta no, seier Moltudal.

Når det gjeld alpinanlegget, er det i fyrste rekkje barneområdet som Ørsta skisenter ynskjer å få klart, og kanskje alt til ei kveldskøyring ut i veka.

I tillegg til alpinanlegget, er det turløyper på Bondalseidet, og den populære løypa til Åmsskaret er trakka og opna.

– Eit godt tips til publikum er å gå inn på sida skipsoret.no på internettet. Der er det heile tida oppdatert informasjon om kva løyper som er opne, seier Moltudal.

Det har siste åra vore ein stor anleggsaktivitet på Bondalseidet. Tur- og langrennsløypenettet har vorte utbetra, og denne hausten har det vore ein spesiell innsats i Nakkeløypa.

No håper Ørsta skisenter at snøen som no har kome vil verte liggjande, og at endå meir kjem, slik at sesongen kan kome i gang.