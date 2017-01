Demonstrerte motorkraft – fekk fengselsstraff

Hendinga fann ifølgje tiltalen stad i Hornindal i september i år. Mannen erkjente seg straffskuldig etter tiltalen, og forklarte for retten kva som hadde skjedd. Ein kamerat hadde blitt stoppa av politiet og fekk bilen avskilta på veg heim frå Stryn. Tiltalte forklarte at han hadde ein «grom» bil sjølv, og at den lagar lyd når du gjer på. Då han skulle køyre frå staden skulle han lage denne lyden, og køyrde då i 98 km/t i ei 50-sone. Saka vart avgjort ved ein tilståingsdom, og retten fann at både dei subjektive og objektive vilkåra for straff var oppfylt. Retten meinte at mannen i utgangspunktet skulle dømmast til atten dagar i fengsel, men gav han strafferabatt for tilståinga.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i seksten dagar. Mannen var og dømd til tap av førarretten for ein periode på fjorten månader.

Mannen erklærte at han vedtok dommen.