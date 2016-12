– Må erstatte plassane

Samarbeidsutvalet (SU) i Barnas Vel barnehage, seier at det er svært viktig å erstatte dei 24 plassane som vert borte når fleirbrukshallen skal byggjast.

Avdelinga ved stadion er regulert vekk i samband med den nye fleirbrukshallen.

Seksjon barnehage har lagt inn både i økonomiplanen og i budsjett for 2017, at det er viktig at barnehageplassane vert erstatta.

– Det er press på barnehageplassar i sentrum, slik SU i barnehagen skriv. Spesielt innvandrarar/flyktningar som ikkje har bil, treng plass i denne barnehagen. For dei er denne barnehagen særleg viktig, då føresette får norskundervising i nærleiken av barnehagen, skriv seksjonsleiar barnehage, Reidun Mo, i ein merknad til kommunen.