Klagar på nytt busstopp i Barstadvik

– Det har skjedd fleire gonger at bussen ikkje ser at det står folk der. Han har mellom anna køyrd rett forbi dottera mi, som skulle til Volda. Ho hadde refleks og gjekk nesten heilt ut i vegen for å stoppe bussen, skriv Tone Blindheim, som bur i byggefeltet Bergane i Barstadvik. Ho siktar til busstoppet ved E39.

Blindheim meiner det nye busskuret gir dårlegare vern mot vêr og vind enn det gamle, og at lysa på bussane blir reflekterte i glasskuret, slik at dei ikkje ser at det står folk i skuret.

Ho meiner også at det burde kome eit gangfelt over E39 ved Lynge/Bergane.

Elisabeth Mansfield i Statens vegvesen svarer at farta her er for høg til eit vanleg gangfelt, men at det er planar om ein opplyst kryssingsstad.. Dette vil bli laga så snart det blir løyvd midlar til det.

Det er kollektivseksjonen til Statens vegvesen som har ansvareret for busskura og kvaliteten på desse. Mansfield har difor sendt e-posten vidare til denne seksjonen for å svare meir utfyllande på klagen frå Blindheim.