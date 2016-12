Ny skiltplan i sentrum

Midt i julestria var det nok mange som brått oppdaga at det er sett opp nye skilt fleire stader i sentrum, mellom anna ved Kunsthuset, der det er lagt opp til utkøyring og innkøyring på kvar si side av huset. Det same på torget lenger borte i gata.

– Nyttar du parkeringa på nedsida av Webjørn Svendsen-gata, har du lov til å stå her i opp til tre timar mellom 8–17 (8-15 laurdagar). Utanfor desse tidene vil det vere lovleg å parkere her lenger enn tre timar. Skilta som syner desse endringane er bestilt, og vi vonar at dei kjem opp snart, opplyser Dag Jarle Aa i kommunen.

– Merk deg at parkeringsplassane her har endra køyremønster, då det er sett opp skilt om innkøyring forbode. Desse skilta er allereie oppe.

Parkeringsplassane langs Sjøbrauta (stikkgata mellom Webjørn Svendsen-gata og E39/Kyrkjegata) har parkering forbode over tre timar heile døgnet.