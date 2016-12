Har valt nye forlikrådsmedlemer

Det er kommunestyra som vel medlemer av forliksråd, men fylkesmannen som formelt utnemner medlemene for periodar på fire år.

Desse er valde til Ørsta forliksråd:

Oddvar Marøy (leiar)

Beate Lillebostad

Per Atle Tonheim

varamedlemer: Karl Asgeir Sæbønes og Tone Hoggen Foldal.

Domstolslova seier at det skal veljast tre medlemer til alle forliksråd, og like mange varamedlemer.

– Fylkesmannen merkar seg at Ørsta kommunestyre i dette tilfellet har valt to varamedlemmer for komande periode. Dette er ikkje i tråd med domstolslova.

Fylkesmannen ber om at Ørsta kommunestyre vel den tredje varamedlemen i første møte i 2017.

Forliksråda er første instans i det norske rettsvesenet. Forliksråda har tre lekdommarar og tre varamedlemer. Alle blir valde av kommunestyra. Råda handsamar berre sivile saker, aldri straffesaker. Dei handsamar heller ikkje saker som medlemene finn for vanskelege eller omfattande. Det er lensmannen som har sekretariatsoppgåver for forliksråda.