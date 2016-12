Dømd til fire år og seks månader i fengsel

I august i år vart ein mann frå Søre Sunnmøre funnen skuldig i ei valdtekt i 2014, i tillegg til fleire tilfelle av utuktig omgang med barn under 16 år i 2013 og 2014. I samband med valdtekta skal mannen ha dytta den fornærma ned i ei seng, slått henne fleire gonger i ansiktet og halde henne fast. I retten erklærte mannen seg skuldig i utuktig omgang, men ikkje i valdtekt. Det var to fornærma i saka. Mannen var tiltalt for valdtekt av den eine fornærma og utuktig omgang med begge. Begge var under 16 år då hendingane skal ha skjedd.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i fire og eit halvt år. I tillegg vart mannen dømd til å betale oppreisingserstatning for begge dei fornærma, på 125.000 kr for den eine og 75.000 for den andre.

Dommen vart anka av mannen, og no har Frostating lagmannsrett avsagt sin dom. I rettsdokumenta vert det påpeikt at handlingane til mannen var kynisk og planlagt utnytting av sårbare jenter. Lagmannsretten fann mannen skyldig og eit samla utgangspunkt for straff var fem år i fengsel. Mannen fekk noko frådrag for tilståing av seksuell omgang og for lang sakshandsamingstid. Frostating lagmannsrett dømde mannen til fengsel i 4 år og seks månader.