Øyvind Taklo heidra

Det er Bondalen frilynde ungdomslag som står bak utdelinga av Årets bondaling, og prisen kan delast ut til nokon eller fleire som har gjort ein stor innsats for Bondalen det siste året, eller over fleire år.

Taklo får heideren som ein pådrivar for store prosjekt som Kapteinskvia på Sæbø og kunstgrasbana på Sæbø. Kunstgrasbana vart realisert i år, og på Kapteinskvia kom det opp sanitæranlegg. Men i grunngjevinga for å gje Taklo heideren kjem også det arbeidet han på generelt grunnlag driv for Sæbø grendelag.

– Og i Sæbø grendelag er det plass til endå fleire. Det er nok av tiltak vi kan ta tak i, sa Taklo då han takka for heideren.

I tillegg til å gje Taklo heideren som Årets bondaling, fekk Rune Mo ei ekstra påskjøning frå ungdomslaget og frå Bondalen grendehus PL. Inntil det siste har Rune Mo vore heilt sentral i drifta av grendehuset, og vore den som har sytt for vedlikehald og arrangement.