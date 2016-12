– Har truleg kollidert

Blant dei som har juleferie er det nok ein del som hadde ein litt tyngre morgon enn normalt i dag tidleg. Slik var det og i dyreriket i Årsetdalen. Då tilsette i kommunen var på tur for å sjå etter skade frå ekstremvêret Urd kom dei over ei ung havørn.

– Dei fann ørna heime med plassbrua, og der låg ho ned i ein kanal, seier Petter Buset som fekk frakta ørna til garden der ho fekk kvile i garasjen.

Både Buset og dei andre som hjelpte til hadde mistanke om at ørna kanskje hadde knekt ein vengje. Ornitolog Alv Ottar Folkestad vart kontakta for å finne ut kva som gale og han tok turen frå Eiksund. Før Folkestad kom til Vartdal var det uvisst om det var ei havørn eller ei kongeørn som hadde fått seg ein trykk, men då ornitologen kom til staden var det raskt slått fast at dette var ei ung havørn.

– Truleg har havørna kollidert med noko, og det kan vere at ho vart sett ut av eit vindkast. Eg held det som mest sannsynleg. Ørna har god kondisjon, og truleg er ho ikkje skadd. Etter nokre dagar med kvile vil ho nok kvikne til att, seier Folkestad som tok med seg ørna og som vil sette ho ut att i naturen når ho er komen til hektene att.

På Buset er ikkje ørner eit uvanleg syn, og Folkestad kunne og opplyse om at det er eit ørnereir ikkje langt frå garden til Petter. No står det att å sjå om ørna finn vegen tilbake til Årsetdalen når forma er på topp att, eller om hendinga i dag tidleg gjer at den vil finne seg eit nytt territorium.