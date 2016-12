Ekstremveret Urd kjem lenger sør

Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremvervarsel for Vestlandet sør for Stad og Austlandet. Der er det venta vind opp til sterk storm, og svært høge bølgjer. Det vert også meldt høg vasstand.

For Møre og Romsdal melder Meteorologisk institutt at det frå og med søndag skal verte liten storm langs kysten, regnbyer, og snø over 700-900 meter. Det er utrygt for torever.

Måndag er det meldt sørvest full storm frå føremoddagen, og kan hende periodar sterk storm på kysten. Seint om ettermiddagen er det sørvest sterk kuling, og om kvelden nordvest liten storm, minkande.

Tysdag er det meld nordvest sterk kuli n, og kan hende liten storm. Vinden vil løye til frisk bris tidleg på dagen. Det skal framleis vere ein del nedbør.

Sjølv om det ikkje er meldt ekstremver i Møre og Romsdal, ber Møre og Romsdal 110 om at folk bur seg, og gjerne sjekkar ut nettsida www.sikkerhverdag.no/.