Popstjerne song jula inn på Urke landhandel

- Det er sjeldan her har vore fleire folk på butikken, i alle fall på denne tida av året, sa blide bygdefolk då dei kom for å vere med på den spesielle konserten.

Erlend Øye ættar frå Norangsfjorden. Mora hans, Kjersti Øye, vaks opp i bygda. Vesle julaftan var han innom butikken på Urke, og då bestemte han seg for i samråd med butikken å ta ein konsert kl. 12.00 julaftan.

Plakatar, jungeltelegrafen oig sosiale med medium vart nytta til å annonsere konserten, og då konsertstarten nærma seg, var det stinn brakke.

Erlend Øye er frå Bergen, og bur no i Italia. Han slo igjennom i duoen Kings of Convenience med plata Quiet Is The New Loud i 2001, og denne selde godt over heile verda. I 2004 vart duoen kåra til å ha den beste musikkvideoen på europeiske MTV.

På spontankonserten inne på Urke landhandel spelte han både låtar frå Kings of Convenience, eigne låtar, italiensk Grand Prix (!) og sjølvsagt nokre julesongar. Også Emilie Flakk Nordang medverka.

Øye måtte vedgå at Urke landhandel var ein noko spesiell arena.

- Eg har spelt for 2000 i Indonesia, men dette er ein endå meir vanskeleg arena, sa han med eit smil, og viste til kjøleskåp og frysarar som gjekk, og som ikkje var det perfekte akkompagnementet.

Men det gjorde ingen, for bygdefolket i Norangsfjord storkosa seg med butikkonserten.

Øye bur no altså i Italia, men er på Øye for å ha ein liten juleferie.

- Dei siste konsertane eg har hatt, er i Sør-Korea og i Chile - og no her på Urke. Det er spesielt.