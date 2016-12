Lærarane jubla til slutt

Det seier kroppsøvingslærar Einar Myrold ved Ørsta ungdomsskule etter å ha vore dommar i kanonballkampen mellom elevane i 9c og lærarane ved skulen. Ved Ørsta ungdomsskule er det tradisjon for at når det nærmar seg juleferie så skal det kårast ein vinnar i kanonballturneringa, og den klassa skal måle krefter mot lærarane på skulen. I år var det 9c som vann den tradisjonsrike turneringa.

– Skulen har vore ferdig pynta til jul og premien for 9c var å få spele mot lærarane no i løpet av siste dagane inn mot jul.

I Ørstahallen samla elevar og dei tilsette ved skulen seg, og det spenning lenge. Elevane hadde taket på kampen, men mot slutten kom lærarane tilbake og sikra seg sigeren.

– Lærarane vann på uthald og gode skot, seier Myrold som var dommar i kampen.

At det er litt prestisje både for elevar og lærar i kanonballkampen illustrerer bilete i saka godt. Onsdag denne veka hadde elevar og lærarar siste dag på Ørsta ungdomsskule for 2016.

– Avslutninga av skuleåret vart tradisjonell med song og gåing rundt juletreet, høgtlesing av juleevangeliet og elevane har fått delt ut karakterane sine.

Etter at elevane hadde teke juleferie samla dei tilsette ved skulen seg til julelunsj.

I førre veke vart juleballet til ungdomsskulen arrangert med vellukka program.

– Gangane og klasseromma på skulen har blitt pynta, og elevane har hatt sin årlege juleballkveld med program på Ørsta kulturhus. Kvar klasse hadde ansvar for eit programinnslag. I tillegg hadde lærarane også eit innslag som var godt teke imot.

Bendik Mork Folkestad og Audhild Johanne Brautaset hadde regi på ein film om kva som skjer på Ørsta ungdomsskule etter at elevane har gått heim.

– Kvart kontor hadde gjort sine sprell, og det var 350 elevar som sat musestille med filmen var spelt av i kinosalen.

– Det har vore ei kjekke førjulstid. Elevane har fått nokre litt ustrukturerte dagar, men dei har vore positive og kjekke. Med litt andre aktivitetar er mange elevar som får blomstre og bidra på ein annan måte enn i kvardagen. Det er ei viktig tid for skulen og samhaldet.