To kontraktar til Scana

Scana Propulsion, der Scana Volda er den klart største delen, har fått kontrakt på to reduksjonsgir til eit ankerhandteringsfartøy for Grupo CBO i Brasil. I tillegg har dei fått kontrakt på arbeid i tilknyting til ombygging av ein trålar.

Det melder selskapet i ei pressemelding. Ordrane har ein samla verdi på 25 mill. kroner.

- I ei tid med få kontraktar til offshore-segmentet, er vi takknemlege for at Grupo CBO nytta seg av opsjonen som låg i den opphavlege kontrakten på utstyr til to fartøy, og glade for å annonsere at Scana Propulsion vann kontrakten på reduksjonsgir, seier Hallvard Pettersen, dagleg leiar i Scana Volda i ei pressemelding.

Den andre kontrakten er på ein britisk trålar som er under ombygging i Danmark.

- Vi er stolte og takknemlege av å ha fått gode kontrakter på nybygg ob ombygging i eit vanskeleg år med rekordlåg ordreinngang på nybygg og generelt sterk konkurranse, seier Pettersen.

Tidlegare denne veka vart det kjent at Scana Propulsion og Scana Volda blir selt til Brunvoll i Molde.