– Lev slik at det kjennest

Publikum fekk høyre både julesongar, salmar og andre tekster som passar fint inn i den tida vi er inne i. Ei tid for ettertanke og nestekjærleik. Dette var også bodskapen til Venche som mellom songane fortalde kvifor ho hadde valt dei ut og kva dei betyr for henne.

Publikum fekk høyre klassikarar som «Mitt hjerte alltid vanker» og nydelege «Amazing grace». Venche overraska også med 80-talslåta «Kyrie» av Mr. Mister.

Barndomsminne

Halvvegs i konserten fekk Venche besøk framme i kyrkja då tre vakre jenter kom gåande nedover kyrkjegolvet med lykter i hendene. Det var vanskeleg å ikkje verte rørt då dei framførte «Vi tenner våre lykter», og Venche bidrog på refrenget. Jentene, som heiter Lina og Lovise Ådneram og Maren Skaar Åmelfot, formidla også barn sine rettar slik dei kjem til uttrykk i songen om Jon Blund, og slik vi hugsar han Skomakergata, der skomakar Andersen og tøffe Tøflus snurra film til oss kvar dag i advent.

Fleire barndomsminne vart henta fram i julekonserten. Både «Walking in the air», henta frå teiknefilmen The snowman og den nyare «Bestevenn», henta frå TV-serien Vaffelhjarte, vart framførte.

Nordnosk julesalme

Repertoaret vart også endra i siste liten, kunne Venche fortelje. Då ho tidlegare i desember song i eit bryllaup, framførte ho «Nordnorsk julesalme», og no ville ho ha salmen med også i kyrkja. Det er ikkje vanskeleg å forstå kvifor. «Nordnorsk julesalme» er ein svært vakker song.

Venche hadde i år sin sjette julekonsert i Vartdal kyrkje. I fjor måtte ho stå over då ho vart råka av ein kreftsjukdom. Med Sondre Justad sin song «Riv i hjertet», framført på vartdalsdialekt, sette Venche sjukdomen i perspektiv. Det gjorde inntrykk. Sondre Justad skriv så flott og godt om kvardagen og livet, synest Venche og oppmoda publikum om å leve slik at det kjennest!

Ein betre stad

Venche likar å formidle andre sine tekstar og melodiar, men syng også tekstar ho har skrive sjølv. «Min song», tonesett av Bottolf Lødemel, og «Håp om fred» som ho skreiv i fjor, var to av låtane på repertoaret. Sistnemnde tekst kom lett, hevda Venche. – Kanskje som følgje av det eg har opplevd, undra ho, og ikkje minst, tankar ho har gjort seg kring born og menneske på flukt, og alle andre som ikkje har det så godt som oss.

– Vi har alle eit ansvar påpeika ho. – Vi kan ikkje redde verda, men vi kan bidra til at ho vert ein betre stad, oppmoda Venche Vartdal Leite.

– Det gjer godt med ein julekonsert, uttrykte ein av publikummar då ho kom ut i den friske adventslufta.

Karen Longva Buset