Hendinga skjedde 1. oktober i år. Politiet stoppa bilen på E39 om morgonen, og utandingsprøve viste ein alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram pr. liter luft (0,58 promille). I retten forklarte mannen at drakk nokre øl kvelden før, gløymde at han skulle på jobb morgonen etterpå, kom på det, men tok likevel eit par ekstra øl. I forklaring kom det fram at mannen drakk sju øl kvelden. Han følte seg i fin form om morgonen, og valte å køyre på jobb.

I Søre Sunnmøre tingrett vart mannen dømd til fengsel i 15 dagar. Fullbyrdinga av straffa vart utsett med ei prøvetid på to år. Mannen fekk 10.000 kroner i bot, og mista førarretten i tolv månader.