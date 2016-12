Det går mot ei stormfull jul

Det bles kraftig på Vestlandet tysdag, og vinden førte til straumbrot fleire stader. Det var målt 26 sekundmeter med 42 sekundmeter i kasta på Eitrefjell tysdag kveld. Dette er full storm med orkan i kasta.

Det skal blåse opp att allerieie seint onsdag kveld. Vêrvarslinga på Vestlandet har sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal om sørvest sterk kuling og periodevis liten storm på kysten.

I julehøgtida er to større lågtrykk venta inn over Vestlandet. Det første er venta julaftan, og skal gi liten storm på kysten. Det blir også regnbyger, og snøbyger over 300-700 meter.

Andre juledag er eit nytt og kraftigare lågtrykk venta. Det har ikkje kome konkret informasjon om vindstyrken for dette uvêret enno.