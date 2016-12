Scana Volda er selt

Måndag kveld signerte INCUS Investor ASA ei avtale med Brunvoll AS om sal av aksjane i Scana Propulsion AS. Det betyr at Brunvoll AS også har kjøpt Scana Volda AS.

- Transaksjonen består av Scana Propulsion AS og selskapa Scana Volda AS og Scana Mar-El AS i Norge og fleire mindre dotterselskap i USA og Asia. Scana Volda AS vart kjøpt av INCUS Investor i 1998 og Scana Mar-El AS vart kjøpt i 1996. Scana Volda og Scana Mar-El vart saman med utanlandske dotterselskap etablert som konsernet Scana Propulsion i 2012, heiter det i ei børsmelding.

Det vert opplyst at salssummen er på 84 millionar kroner.

– Scana Propulsion og Brunvoll er ein god match med produkt som komplimenterer kvarandre. Når Scana Propulsion no leverer gode resultat, er tida inne for at ein annan type industriell eigar tek selskapet vidare, seier administrerande direktør i INCUS Investor ASA, Bjørn Torkildsen i ei pressemelding.

Administrerande direktør Odd Tore Finnøy i Brunvoll AS seier til Sunnmørsposten at Scana Volda skal bestå som før med produksjon og administrativ organisasjon i Volda.

– Dette blir eit samarbeid, og eg er sikker på at eigarskiftet vert godt motteke i Volda, seier Finnøy.

Brunvoll har og inngått ei opsjonsavtale om kjøp av Scana Eiendom Volda AS som eig produksjons- og kontorfasilitetene i Volda. I børsmeldinga vert det opplyst at gjennomføringstidspunktet for kjøpet forventast å vere 15. mars 2017 og føreset godkjenning av konkurransetilsynet.

Scana Propulsion hadde i 2015 ei omsetning på 318 millionar kroner og eit negativt resultat før skatt på ca. 1 million kroner.