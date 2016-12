– Økonomi – ikkje kvalitet

Det svarar innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug til Volda kommune på eit brev ordførar Jørgen Amdam sende henne. Der bad han om svar på kva vurderingar som ligg til grunn for nedlegginga av det han kallar eit svært velfungerande mottak, og han går også i detalj med å fortelje kva konsekvensar nedlegginga får for Voldasamfunnet. Frå mars neste år stengjer asylmottaket i Volda dørene, og med det er det slutten for 160 mottaksplassar og seks årsverk i kommunen.

Fleire omsyn

– Eg har stor forståing for at det er krevjande for ein kommune å legge ned eit velfungerande asylmottak, men det er dessverre fleire omsyn som må vegast opp mot kvarandre når mottakskapasiteten skal verte dimensjonert. Svingingane i talet på asylsøkjarar og uvissa knytt til innkomstprognosane har aldri vore større enn dei siste åra. Det har vore svært vanskeleg å dimensjonere mottakskapasiteten, og det har vorte brukt betydelege midlar til å betale for innkvarteringskapasitet, skriv Listhaug.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har fått delegert det operative ansvaret for oppretting og nedlegging av mottak. Mottaka vert rangert etter kriteria som pris, innhald i drifta, innkvarteringstilbodet, organisatoriske og administrative forhold og tenestetilbodet i vertskommunen. UDI opnar også for å vektlegge andre moment, avhengig av situasjonen på det tidspunktet mottaket vert lagt ned.

Heilskapleg vurdering

For Volda var det økonomien som spelte ei rolle.

– Både ved vurderinga av nedlegging av mottak og ved inngåing av nye kontraktar, gjer UDI ei heilskapleg vurdering i det konkrete tilfellet, der pris vert sett i forhold til kvalitet. Slik situasjonen er på det noverande tidspunkt, der det er overkapasitet på mottaksplassar, er økonomiske omsyn dei mest tungtvegande, skriv Listhaug til Volda kommune.