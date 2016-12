– God integrering

Det vart klart under kommunestyremøtet i Volda torsdag.

Samarbeidsprosjekt

Mosaik- Volda er eit samarbeidsprosjekt mellom læringssenter, Øyra skule, frivilligsentralen og kulturskulen. Prosjektet er eit tilbod for born/ungdom frå ulike kulturar som er interessert i musikk/song/dans, og som ønskjer å utvikle seg i det.

Det er Volda kommune som melder dette på sine heimesider.

Knytte kontakt

I prosjektet får born/ungdom frå ulike kulturar også moglegheit til å knytte kontakt med norske born og unge, verte kjende med kvarandre og lære frå kvarandre. Det er også planar om å vise fram resultatet i form av eit show.

– Juryen meiner det er veldig positivt å ha ein slik møtearena for innvandrarar, men også for heile Voldasamfunnet. Å kunne lære frå kvarandre og om kvarandre er ein vesentleg faktor for vellykka integrering, står det i grunngjevinga.

Språktrening

Bi-effekten av prosjektet er at borna får språktrening og vert inkludert i mykje større grad. Prosjektet bidreg også til auka sjølvkjensle. Borna vert sett og høyrde, og får moglegheit til å presentere kulturen sin under viktige arrangement, og vere stolte av han.

– Inkludering er på den måten førebyggjande psykisk helsearbeid. Juryen meiner også at musikk og kultur er ein viktig del av Volda-samfunnet, og at prosjektet nyttiggjer seg av lokalmiljøet og dei mange ressursane som finst der.

Prisen vert tildelt på nivå 2, som vil seie 20.000 kroner.