Listhaugeffekten

meiningar

«Det har vore ei rein heksejakt der målet har vore å kneble ytringsfridomen», sa Sylvi Listhaug då ho trekte seg som Justisminister. Ho fekk straks svar frå menneskerettsjuristen Anine Kierulf som kommenterte: «Ytringsfridom gir deg ikkje krav på å få gjennomslag for det du meiner. Motbør mot meiningsinnhald og virkemiddel er ikkje knebling. Det er andre sin bruk av den same ytringsfridomen som du har».

Ytringsfridomen må vi passe på. Dermed kom dette på trykk i Møre-Nytt torsdag, i eit lesarinnlegg av Knut Stokke: «Hva er egentlig sammenhengen mellom fremmedkrigere som vender tilbake, og Utøya, AP-leder Støre? For alt hva jeg vet, er noen av fremmedkrigerne overlevende fra Utøya. Kanskje er de venner eller familiemedlemmer til Utøya-deltagerne? Er det mulig at disse islamistene er medlemmer i AUF/AP? I så fall er det forståelig at rettighetene til de tikkende bombene er viktigere for AP enn mest mulig effektive virkemidler for å ivareta nordmenn og Norges sikkerhet.»

Bruk av ytringfridomen er ei sak. Noko anna er misbruk. Stadig oftare er det vanskeleg å sjå skilnaden. Ikkje minst på vår tids store diskusjonsarena: Sosiale medium.

Det er demokratiet si interesse at ordskiftet om politiske saker ikkje blir ein skyttargravskrig. Ansvaret ligg på begge sider av fronten i det politiske og allmenne ordskiftet. Lærdomen må vere at vi skal vere forsiktige med å gi meiningsmotstandarar motiv dei ikkje har. Her er det syndarar i begge leirar, ikkje minst i den polariserte innvandringsdebatten.

Både statsministeren og leiande opposisjonspolitikarar har sagt at dei ønskjer seg ein «anstendig debatt». Så er det berre å håpe at våre fremste talsmenn og kvinner verkeleg har lukkast i å markere at det er ei grense mellom det som kan passere, og det som må reagerast på, ikkje med knebling, men med motbør.