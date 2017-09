Ut på tur i haustfjellet?

– Å vere på fjellet eller i skogen om hausten gjev deg avkobling, frisk luft og sterke synsinntrykk. Årstida er både utetid og kosetid, og som skapt for å reise på hyttetur med familie eller vener, seier Linda Flem i Ålesund-Sunnmøre Turistforening (ÅST).

Alle vil til fjells

Etter ein særs god sommar med både medlemsrekord og fine besøkstal for Den Norske Turistforening, er det ikkje tvil; fleire enn nokon gong reiser til fjellet i ferien. Barnas Turlag nasjonalt har 11 prosent fleire medlemmer så langt i år, samanlikna med i fjor.

– Det er kjekt å sjå at arbeidet som blir lagt ned lokalt for at fleire grupper skal bli glade i friluftsliv fungerer. Så langt i år har DNT ei auke i medlemstalet på heile 6,3 prosent totalt i Norge. Veksten gjeld alle aldersgrupper, men særleg blant barnefamiliar, seier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Tips

Her er ÅST sine beste tips til haustferien:

Bu fast på ei hytte og gå dagsturar

DNT har til saman 550 ubetjente, sjølvbetjente og betjente hytter over heile landet. I Tafjordfjella og på Sunnmøre har vi 14. Dei fleste hyttene enger seg godt både som utgangspunkt for dagsturar, og til å gå frå hytte til hytte. Dei fleste dagsetappane i Tafjordfjella er nokså «snille» og passar fint no når dagane blir kortare. Hyttene vi spesielt anbefaler for familier med småbarn er Kaldhusseter i Tafjord, som har bilveg heilt fram, Vakkerstøylen i Tafjordfjella, ca 9 km fra Tunga og Velleseter i Sykkylven, 2 km frå parkering på Brunstad.

Hytte-til-hytte-tur

Vel turar som passar formen du er i og som heile turfølget vil meistre. Ta høgde for tidleg skumring og legg heller opp til ekstra tid til å gå enn for lite. Då får de samtidig meir tid til peiskos, god mat, samtalar og ei bok, noko som også er en viktig del av haustturen. Vi kan foreslå runden Tunga – Pyttbua – Veltdalshytta – Torsbu – Tunga som er fin for både store og mindre. NB! Båtane på Ulvådalsvatnet (Vakkerstøylen – Pyttbua) blir tatt inn 7. oktober.

Noko for tenåringane?

Det er sosialt og kjekt å vere ute i lag. ÅST arrangerer Base Camp på Standalhytta, der ungdommane får prøve aktivitetar som klatring og padling, lage middag på bål og kanskje også overnatte under åpen himmel. Base Campen arrangeres torsdag 12. til søndag 15. oktober. Base Camp i høst- og vinterferie har vært ei årviss tradisjon og det er ekstra kjekt at årets turledere var sjølv med som deltakarar for nokre år sidan!

Bu i telt

Å overnatte i telt er spanande, spesielt når det vert mørkt tidleg. Pass på å ha varme ullklede og hue med, og hald på varmen fram til du legg deg i soveposen. Litt aktiv leik før leggetid gjer kroppen varm. Ein ekstra lyskilde er òg viktig – hovudykt eller lommelykt til lesestunda i soveposen. (hugs ekstra ladar/powerpack).

Gå på lommelykttur

Med kortare dagar er kveldstur med lommelykt tingen. Borna synes det er moro og spanande, for det meste ser ganske så annleis ut i lyset frå lykta.

Eit tips er å henge opp nokre reflekser undervegs. Då er det både lettare og kjekkare å finna vegen. Eller kva med å lage eit skattekart og legga ut små skattar i hagen eller skogen?

Et ute

Mat må ein ha, og kombinerer ein tur med middag, vert det lettare å komme seg ut. Inviter med familie eller venner på haustpiknik. Gå for enkle rettar som kan lagast på bål eller stormkjøkken. Eller endå enklare; lag maten heime og ha middagen klar i boks og på mattermos.

ÅST -Ålesund og Sunnmøre Turistforening