Vassendgutane med skråblikk på Metoo

25. mai 2018 slepp Vassendgutane sitt 9. Album: Du & Ej & Metoo.

Frå denne plata kjem sangen Metoo! Med tekst og melodi av Sindre Aam.

Som komponist Sindre Aam melder i teksta synest han at ”Metoo” kampanjen er ein bra ting.

Men med typisk bygdehumor og Vassendstil kastar han sitt ”skråblikk” over emnet, og hevdar at det kanskje i enkelte høve har gått for langt?

Produsent er som tidligare Audiofarm i Åmdal.