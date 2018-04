Klart for Musikalsk Oase

Kultur

Sunnmøre Baarelag, Listen To The Band, Broad Line, Tightrope og ikkje minst «nykomarane» SpeedKing står på scena under Musikalsk Oase i år.

– Vi garanterer også i år eit unikt evenement i det Sunnmørske kulturlivet. Musikalsk Oase har tidlegare vore arrangert med stor suksess og fulle hus, og er no tilbake. Etter gode erfaringar frå i fjor vil vi også i år halde til på samfunnshuset. Det vert garantert klubbstemning, god danseplass og servering av alle slag frå Christian Gaard, opplyser arrangørane i ei pressemelding.

Sunnmøre Baarelag

Kjent for dei fleste. Etter snart 38 år held bandet koken endå og lovar å gje alt for at publikum skal få høyre det meste av det beste frå deira fyldige repertoire av «Baarelagssongar». Songar som har vore allemannseige i ein heil generasjon. Mellom dei kjende «landeplagene» blir det garantert mykje stoff som rykkjer i dansefoten.

Listen To the Band

Likar du å danse har du garantert høyrt desse karane før. Bandet har utvikla seg til å bli eit av Sunnmøre sine topporkester, med låtar frå fleire tidsepokar og stilartar på repertoaret. Dei har også brei erfaring frå Revy og konsertscener på Sunnmøre.

Thightrope

Med ein opplagt Knut Eilifsen i front, godt kjend songar i alle samanhengar der kvaliteten er i høgsetet. Tightrope er garantistar for blå speleglede og rett og slett god musikk.

Broad Line

Dette er bandet som nekta å legge opp. Allereie i 1978 var det mogleg å høyre dei første tonane, og utover åttitalet var dei mellom «dei store» på Sunnmøre. I 2010 tok dei opp tråden igjen, stadig med spelegleda i fokus.

SpeedKing

Det nye «stjerneskotet» i den Sunnmørske musikkverda, er eit band med berre songar frå Deep Purple på repertoaret.

– Etter det vi veit debuterer bandet på Oasen 2018, og rykta vil ha det til at bandet åleine er verd eit besøk dit.

Arrangøren opplyser at dei er sikre på at Sunnmøre Baarelag startar kveld presis etter planen.