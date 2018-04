Birkeland vart første æresmedlem i Volda og Ørsta kunstlag

Kultur

Dette skjedde under årsmøtet i laget, og i samband med at Birkeland heldt eit svært interessant biletforedrag om kunstnaren William H. Johnson som budde i Volda frå 1935 til 1937.

Då Volda Kunstlag og Ørsta Kunstlag slo seg saman til Volda og Ørsta Kunstlag 1. januar 2013, hadde Narve F. Birkeland passert 80 år. Likevel melde han seg til teneste for det nye laget, og har heilt fram til no bidrege på ulikt vis; som vakt på utstillingane på Kunsthuset, som initiativtakar til Nils Vålnes-utstillinga i Volda i 2016, som medlem av styringsgruppa for ungdomsprosjektet NåDa/NoDå, og som foredragshaldar.

Aktiv medlem

Men innsatsen hans knytt til kunstlagsarbeid strekk seg fleire tiår tilbake og er i utgangspunktet ein viktig del av Volda Kunstlag si historie. Allereie i 1994, då administrasjonen for Møre og Romsdal Fylkesgalleri vart lagd til Volda, og Gamlebanken i Volda vart leigd og brukt som administrasjons- og utstillingslokale, var Narve F. Birkeland ein aktivt medlem.

I 1998 var det val av nytt styre, og Birkeland vart ny leiar av Volda Kunstlag, eit verv han hadde i åtte år fram til 2006. Dette var ein periode med mange utfordringar, men også med mange høgdepunkt. Den største utfordringa var å skaffe eigna lokale etter at leigeavtalen med Gamlebanken gjekk ut. Det måtte leitast etter lokale og avtalast for kvar utstilling, men utstillingar vart det, og dei var av høg kvalitet. Eksempel på dette er utstillinga med Marit Aabel med utgangspunkt i tekstar av Gunvor Hofmo i 2000 og minneutstillinga for William H. Johnson i 2001, 17.-mai utstillingane som vart arrangerte kvart år, og utstillingane som gjekk parallelt med Dei Nynorske Festspela, t.d. Per Kleiva-utstillinga.

Som leiar i Volda Kunstlag, la Narve F. Birkeland vekt på at barn og unge skulle få tilgang til, og bli inspirerte av kunstuttrykk. Derfor inviterte Volda Kunstlag ofte skular og barnehagar til utstillingane. Når han no er engasjert i NåDa/Nodå-prosjektet for ungdom mellom 15 og 18 år, viser det at han framleis brenn for formidling av kunst til born og unge.

Mange verv

Som styreleiar, styremedlem og vanleg medlem var og er Narve F. Birkeland kreativ og skapande. Men han understrekar gjerne at det han har fått vere med å skape i kunstlagssamanheng, ikkje er eit einmannsverk. Han er ein lagspelar og inspirator, og mange har vore med på laget!

Narve F. Birkeland er den første som er utnemnd som æresmedlem i Volda og Ørsta Kunstlag. I tillegg til gode ord, fekk han på årsmøtet overrekt diplom og blomster av nestleiar Lisbeth B. Myklebust. Ho avslutta talen sin med følgande ord:

– Det er ei stor ære for meg, på vegner av styret og alle medlemmene i Volda og Ørsta Kunstlag, å kunne utnemne deg som æresmedlem i laget. Tusen takk for stor innsats for Volda Kunstlag og for Volda og Ørsta Kunstlag!

