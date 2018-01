Takk for 2017

Kultur

I Ørsta Røde Kors er det mange som står på. Og natur, klima og samfunnsutvikling elles gjev oss rikeleg med utfordringar. Som vi med stor innsatsvilje prøver å løyse best mogleg.

At vi kan lukkast med å behalde våre medlemer år etter år, skuldast ikkje minst støtte frå våre medmenneske. Som igjen gjev oss høve til å ha kontinuitet i arbeidet og bygge opp svært høg kompetanse hjå leiarar og medlemer. Og godt utstyr.

Denne støtta er både merksemd, gode ord og økonomi. Og at vi vert godt mottekne enten vi skal hjelpe nokon eller selje lodd.

Alle lodda i Besøkstenesta sitt haustlotteri vart selde. Og over 2500 selde adventskalendarar.

Klar med ny kalender Hjelpekorpset aukar stadig aktiviteten Ørsta Røde Kors, hjelpekorps, har mest aldri hatt større aktivitet. Korpset er blant dei fremste. Men det kostar pengar.

Og ikkje minst mange støttespelarar som gjev oss sine grasrotandelar.

Ørsta Røde Kors med storeslem i grasrotandelen 455 millioner kroner er fordelt av Norsk Tipping sine kundar til lokale lag og foreiningar i løpet av 2017 via Grasrotandelen.

Innbyggarar i Ørsta kommune fortener verkeleg eit Røde Kors som står på og presterer.

Sjølve er vi både takksame og audmjuke over støtta vi får.

Fekk skutertur som takk for pengegåve til Ørsta Røde Kors Det kan løne seg å hjelpe andre. Borna i Krokedalen barnehage har tradisjon for å bidra, men denne gongen fekk dei også ei gåve tilbake.

Viktigast for alle er nok likevel kva dette betyr for motivasjon og evne til både være gode på det vi er, behalde medlemer over tid, rekruttere nye, kunne fornye oss og ta fatt på fleire aktivitetar.

2017 er historie, og vi er godt i gang med 2018.

Og vonar mange vil hjelpe oss å vert enno betre.

Med beste helsing oss alle i Ørsta Røde Kors!