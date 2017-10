400.000 kroner til Gudnasons rapp

Det melder Vestnorsk filmsenter sjølve på sine heimesider.

– Ei personleg forteljing om den norske rapparen og filmskaparen Runar Gudnasons reise tilbake i tid for å finne ut kvifor han vart rappar. Ei forteljing om å føle seg utanfor – og innanfor, fortalt i ei munter og musikalsk essayform som viser at rim er mykje meir enn like lydar, heiter det i omtala av dokumentarfilmen.

Runar Gudnason har manus og regi på dokumentarfilmen og produsent er Turid Rogne.