Håper kinoen kan opne att torsdag

Først tok popkornmaskina fyr, men dette løyste seg med velvillige Volda filmteater som lånte vekk si maskin til «kinohelga» førre helg, som markerte at fire og ein halv månad med oppussing av teatersalen på Ørsta kulturhus var ferdig. Men problema heldt fram. Søndag slutta framvisaren å virke.

– Vi er utruleg lei oss for dette, seier kulturhussjef Janne M. G. Skarstein.

Ein teknikar har sett på projektoren, og kulturhussjefen seier at dei har fått beskjed om at det truleg er ei pære som er gåen. Den jobbar dei med å få skifta no.

– Er vi veldig heldige får vi opna att torsdag, men teknikaren trur vi kanskje må vente til fredag, opplyser Skarstein.