Blå politikarar vil ha blå kulturpris

Høgre-politikarane Per Arne Sørheim, Anne Sølvi Vatne og Inger Sandvik Sundnes lanserer arrangørane av Trandalblues, Bratt & Blått til kulturprisen i år. Dette skjedde gjennom eit lesarinnlegg til Møre-Nytt. Her kan du lese innlegget og grunngjevinga.

"Bratt & Blått har i 10 år arrangert Trandalsblues i ei bygd «der ingen skulle tru at ein festival kunne bu». Trandalsblues har vorte ein stor suksess og har år for år auka både i omfang og publikumsoppslutning.

Under jubileumsarrangementet i år så leverte dei eit utruleg sterkt program med The Original Blues Brother Band som høgdepunktet. Det verdensberømte blusebandet har aldri før hatt konsert i Norge og at dei då kjem til Trandal seier mykje om kvaliteten i arbeidet som Bratt & Blått gjengen legg ned i førebuingane.

Bratt & Blått tek seg og godt av eit entusiastisk publikum. Logistikken er ei stor utfordring når ein vel å legge ein så stor festival til ei veglaus bygd. I år sto det ei ny publikumstribune på plass med storslagen utsikt både til scene og natur. Eit godt samarbeid med vertskapet på Christian gard må også nemnast.

Trandalsblues vil alltid vere eit spesielt arrangement pga. si fantastiske plassering, men det må ikkje skygge for den musikalske kvaliteten som Bratt & Blått har bygt opp når dei vel ut kven dei vil ha med. Fagmagasinet Bluesnews avsluttar sin hyllest til årets arrangement med følgjande:

«Så gjenstår det å se hvordan Trandalblues vil klare å toppe årets line-up. Når de har fått The Original Blues Brothers Band til ”lille” Trandal, da er det vel bare fantasien som setter begrensninger – for pågangsmotet kan man ikke ta fra Bratt & Blått-gjengen.»

Bratt & Blått har sett Trandal, Hjørundfjorden og Ørsta på «verdenskartet» både musikalsk og kulturelt. Vi treng eldsjeler med engasjement for musikk, kultur og lokalmiljøet når vi skal utvikle nærmiljøet vårt. Bratt & Blått fortener ein hyllest for eit 10 års langt engasjement og er ein opplagt kandidat til årets kulturpris."

Per- Are Sørheim, Anne Sølvi Vatne og Inger Sandvik Sundnes