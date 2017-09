– Går mot publikumsrekord

– Vi ligg like godt an som dei tidlegare åra. Kurt Nilsen har selt godt dei siste dagane før konsertane på sommarturneen sin. Skjer det også her ligg det an til publikumsrekord i Mørehallen. Det er vi veldig godt nøgde med, og vi vonar no at ørstingane og voldingane ikkje er så ulike resten av Noreg, seier Kenneth Nydahl i arrangørnemnda i Volda TI fotball.

Konserten laurdag vert den tredje i rekkja i Mørehallen. Nilsen vil først gå på scena og kvelden vert avslutta med Loveshack.

– Erfaringane med Loveshack frå i fjor er veldig gode, og dei er Noreg sitt beste coverband. Dette blir ein kveld for alle og einkvar. Det er ulike musikktypar, men på den måten treff vi også breitt.

Arrangøren har sett opp bussar frå Volda til Ørsta og vidare til Festøya og Sæbø.

– På den måten er mogleg å kome seg heim att for både ørstingar, vartdalingar, åmdalingar og dei frå Sæbø. Dette vonar vi er noko som publikum sett pris på, seier Nydahl.